Résonances Japonaises Macha Galerie-Librairie Saint-Maur-des-Fossés, 21 juin 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Depuis 1982, la fête de la musique est un rendez-vous incontournable pour célébrer la diversité culturelle et des millions de personnes se réunissent pour partager leurs souvenirs musicaux inoubliables.

Cette année, votre galerie-librairie Macha organise un évènement musical qui fera la différence : l’auteure et compositrice japonaise, Mio Koseki se produit devant la galerie.

L’artiste, qui connaît parfaitement la culture française, combine harmonieusement des influences folk, pop et indie pour créer des mélodies envoûtantes et raffinées.

En 2022, Mio Koseki obtient un prix à Paris pour son single Before Monday resté classé numéro un pendant sept mois consécutifs dans le classement Indie Top Chart.

Très connue dans son pays, Mio Koseki compose en japonais mais depuis son plus jeune âge, l’artiste est intéressée par la chanson française. Elle chante Edith Piaf, Charles Aznavour, Brassens – et le fera pour vous le soir de la Fête de la Musique, accompagnée de ses deux guitaristes.

Durant son concert, vous découvrirez surtout des titres qu’elle a composé pour son dernier album très bien reçu par la critique. Elle y aborde tous les sentiments, les sujets graves, légers, avec la finesse qui caractérise la culture japonaise : joie, tristesse, amour, harcèlement, famille, tous les sujets y sont évoqués pour un parfait mélange franco-japonais.

Elle compte désormais s’installer à Saint-Maur-des-Fossés, après avoir également été danseuse, journaliste et interviewé des grands artistes français tels que ZAZ, Julien Doré.

Venez vous empreigner de sa musique poétique et entrainanteet partager avec nous cette soirée, autour d’un verre. ?

Macha Galerie-Librairie 52, avenue du Bac, La Varenne Saint-Hilaire, 94210 Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France +33 (0)1 41 95 23 27 https://machagalerielibrairie.com/ https://www.facebook.com/machagalerielibrairie;https://www.instagram.com/macha.galerie.librairie/?hl=fr;https://www.pinterest.fr/MachaGalerieLibrairie/ Notre galerie-librairie est un lieu de vie où les artistes et écrivains rencontrent leur public.

C’est un concept store où tous les livres et tous les arts visuels sont à l’honneur et qui propose chaque mois un thème singulier pour mettre en avant une sélection d’œuvres, d’objets design et de livres, et faire naître ainsi un lien entre les artistes et leur public.

C’est avant tout un lieu culturel, à la fois galerie et librairie, en plein cœur de La Varenne-Saint-Hilaire, à seulement 20 minutes de Paris, fondé par des passionnés souhaitant allier art et littérature.

Installée dans un quartier à l’esprit si français et très actif, alliant l’art de vivre et la nature des bords de Marne, notre galerie-librairie accueille tous ceux qui souhaitent découvrir les pépites littéraires, aussi bien des romans que des beaux livres, associées à une sélection exigeante d’objets, de photographies et de tableaux. Notre sélection de créateurs français et étrangers est destinée à un public curieux de découvertes artistiques. Les clients seront guidés par des passionnés de littérature et d’art dans ce lieu chaleureux et vivant.

VENEZ CHEZ NOUS POUR :

– Des événements, des rencontres avec des artistes et vos auteurs préférés.

– Des livres de tous les genres : romans, fantasy, beaux livres, livres pratiques et bien-être

– Des tableaux, des photographies, des sculptures, des bijoux, des objets design et art de vivre

– Une sélection éclectique qui saura vous étonner chaque mois

– Un système de livraison à domicile

– Un lieu incontournable où vous pourrez passer un moment culturel agréable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:30:00+02:00

©Macha Galerie-Librairie