LE LAC DES CYGNES MACH 36 Deols, 9 mars 2024, Deols.

International Festival Ballet & Festival OrchestraprésententUne féerie de beauté, d’élégance et de grâce Le lac des cygnes Le meilleur ballet classique de tous les tempsMusique : P. I. TschaikowskyChorégraphie : L. Ivanov et M. PetipaDécors et costumes : V. OkunevUn rêve de ballet : Le Lac des cygnes

Tarif : 30.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

MACH 36 RUE EUGÈNE-VIOLLET-LE-DUC 36130 Deols 36