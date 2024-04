Macérâts huileux et saponification à froid Lessay, samedi 4 mai 2024.

Macérâts huileux et saponification à froid Lessay Manche

Lors de cet atelier, vous apprendrez à réaliser des macérâts huileux avec les plantes sauvages de la région, dons nous verrons les propriétés. A partir de macérats déjà préparés, vous découvrirez la procédure de saponification à froid et pourrez confectionner vos propres savons et repartir avec. Prévoir pique-nique et chaussure de marche. Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Lessay 50430 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

