Macérât huileux Angers, France Pays de la Loire Angers, samedi 13 avril 2024.

Le macérat huileux est réalisé à partir de plantes ou de parties de plantes et d’une ou plusieurs huiles végétales. C’est un produit cosmétique de base, que vous pouvez utiliser seul (huile d’arnica, de calendula) ou dans des préparations complexes (fluide de jour, crème, baume et même savon!). Venez découvrir lors de cet atelier, la richesse des macérats que vous pouvez créer et refaire ensuite chez vous. Toute une diversité d’odeur, de couleur et de texture ! Vous pourrez choisir les produits de base pour adapter les recettes à vos besoins. Repartez avec des produits fabriqués sur mesure et qui correspondent à votre type de peau !

