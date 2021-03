Macéo Parker, 4 décembre 2021-4 décembre 2021, Istres.

Macéo Parker 2021-12-04 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-04 Route De Fos – RN 569 L’Usine

Istres Bouches-du-Rhône Istres

On ne présente plus Maceo Parker. Il navigue entre la soul des années 60 de James Brown et l’étrange funk des années 70 de George Clinton, tout en explorant le jazz et le hip-hop. Et c’est ce mélange que Maceo propose en concert; Pas une année sans tournée, plus de 200 dates par an, 3 heures de concerts en moyenne, pas un continent n’échappe à Maceo



Maceo Parker est né un 14 février, jour de la St Valentin. Et c’est peut-être là la clef de son succès : il aime la musique qu’il joue, il aime les gens avec qui il l’a joue, et il aime les gens pour qui il l’a joue

Maceo Parker, quand la sphère jazz respire l’excellence, l’élégance et l’amour…

+33 4 42 56 02 21 http://www.scenesetcines.fr/

