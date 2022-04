Macbeth Revin, 29 avril 2022, Revin.

Macbeth Revin

2022-04-29 – 2022-04-29

Revin Ardennes

1 place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin

Théâtre, chant, musique… une autre approche de la pièce de William Shakespeare, le vendredi 29 avril à 20h30, à l’espace Jean Vilar de Revin. Cinq actrices s’emparent de Macbeth pour raconter et jouer la pièce. Une distribution jeune, cosmopolite et féminine interroge cet univers patriarcal et vieillissant, excessivement masculin. Un choeur de femmes qui chantent et jouent de la musique, changent le décor, changent de costume. Elles sont tout à la fois les narratrices, les différents rôles et le paysage sonore dans lequel elles jouent. Macbeth est de l’étoffe dont sont faits les cauchemars : située à la limite entre rêve et réalité, la pièce interroge notre rapport au destin, au fantasme, au pouvoir.Elle donne à voir la fuite en avant d’un roi régicide qui, pactisant avec le diable, se désolidarise du monde social. Durée : 1h30 – A partir de 14 ans Tarifs : 12 € plein – 7 € abonné – 3 € réduit Renseignements et réservations : 03 24 41 55 71

+33 3 24 41 55 71

