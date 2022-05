MACBETH Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ne manquez pas "MACBETH" au Théâtre Beaux Arts Tabard ! Macbeth, valeureux chef de l'armée écossaise, reçoit le présage qu'il deviendra roi. Signe de la providence ou la voix de la malédiction ? Quoi qu'il en soit l'idée ne le quitte plus. Avec son épouse Lady Macbeth, il décide alors d'assassiner le roi pour prendre sa place. Notre héros de lumière va devoir affronter les profondeurs de l'âme humaine et les fantômes de la culpabilité. Un spectacle mêlant narration, slam, poésie, chansons acoustiques et texte original. Durée 1h

Montpellier, 3 juin 2022 – 5 juin 2022
13 EUR

theatretabard@gmail.com +33 4 99 62 83 13 https://beauxartstabard.fr/

