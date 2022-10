Macbeth Cinéma Le Balzac, 22 novembre 2022, Paris.

Le mardi 22 novembre 2022

de 19h30 à 22h20

. payant

Accueil pétillant offert avant de découvrir l’Opéra MACBETH sur Grand Ecran au cinéma Le Balzac

Victorieux sur le champ de bataille, le commandant Macbeth reçoit une prophétie selon laquelle il sera un jour roi d’Écosse. Sous l’influence de sa femme, il ne recule littéralement devant rien pour l’accomplir. Mais, rongés par la culpabilité, les Macbeth sombrent rapidement dans la folie et deviennent victimes de leur propre soif de pouvoir. Pour rester aussi fidèle que possible à l’esprit shakespearien tant admiré, le Macbeth de Giuseppe Verdi rompt avec les conventions de l’opéra alors en vigueur et constitue l’une des œuvres les plus noires et intensément bouleversantes du compositeur. Des scènes de chœur monumentales, représentant la rébellion et le désenchantement de la classe dominée, opprimée et persécutée, illustrent les conséquences sociales de la tyrannie et du despotisme.

Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris

Cinéma Le Balzac
Contact : 0145610253
marc@etoile-cinemas.com

