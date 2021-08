MACADAM VACHER SAINT-MÉDARD-EN-JALLES,Mairie, 18 août 2021, Saint-Médard-en-Jalles.

**Très humaine transhumance** Si vous croisez un homme promener sa génisse au licol, peut-être penserez-vous à _La Vache et Le Prisonnier_. Hormis cette association mémorable, _Macadam Vacher_ partage avec le film de Verneuil un goût certain de la liberté. Grain de sable aimablement perturbateur dans le quotidien des passants, le surgissement en milieu urbain d’un ancien maître d’hôtel nomade et de sa vache risque surprendre ! Cela fait maintenant deux ans que ces improbables vagabonds cheminent de ville en ville. Après avoir envisagé une halte estivale du côté de chez nous en 2019 -mais la liberté a ce bel avantage de pouvoir s’autoriser quelques changements de programme- leur passage par nos contrées métropolitaines devrait se faire cet été. Un jour ici, le lendemain là-bas. Leur présence bruissera comme une rumeur dans la ville et dessinera en filigrane le besoin de liberté, le lâcher prise, l’ode à la lenteur, et la non-rentabilité de l’être. N’hésitez pas à venir les rencontrer à l’heure de la traite ou pour une rumination bienveillante et à partager une étape de leur itinérance — Avec : Monsieur Robert et la vache Olha — **Rencontre au gré de vos balades à Saint-Médard-en-Jalles** — Monsieur Robert et la vache Olha devraient également vagabonder cet été à Martignas-sur-Jalle et Carbon-Blanc

