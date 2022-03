MACADAM VACHER Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nozay

MACADAM VACHER Nozay, 20 avril 2022, Nozay. MACADAM VACHER Nozay

2022-04-20 – 2022-04-30

Nozay Loire-Atlantique Nozay Il y a quelques de temps, nous avons croisé sur les routes un vacher voyageur. Après des années vouées à son métier, M. Robert a choisi de partir vagabonder vers sa nouvelle vie. De cette liberté est né un autre rapport au temps, un retour à la lenteur, une observation minutieuse du monde et ce goût de la rencontre, de l’échange. Marcheur infatigable, traçant ses pas dans les sabots de sa complice Ohla. Il sera de passage sur les routes de Saffré à Nozay du 20 au 30 avril.

Gardez les yeux grands ouverts. Si vous avez la chance de rencontrer ce duo improbable au hasard des rues et des marchés, prenez un peu de temps, lui n’en est pas avare ! Tout public

Gratuit Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Rencontre avec un improbable duo voyageur, gardez les yeux grands ouverts… accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.cc-nozay.fr/agenda/sortie-de-route-theatre-par-la-compagnie-la-fidele-idee/ Il y a quelques de temps, nous avons croisé sur les routes un vacher voyageur. Après des années vouées à son métier, M. Robert a choisi de partir vagabonder vers sa nouvelle vie. De cette liberté est né un autre rapport au temps, un retour à la lenteur, une observation minutieuse du monde et ce goût de la rencontre, de l’échange. Marcheur infatigable, traçant ses pas dans les sabots de sa complice Ohla. Il sera de passage sur les routes de Saffré à Nozay du 20 au 30 avril.

Gardez les yeux grands ouverts. Si vous avez la chance de rencontrer ce duo improbable au hasard des rues et des marchés, prenez un peu de temps, lui n’en est pas avare ! Tout public

Gratuit Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Nozay

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nozay Autres Lieu Nozay Adresse Ville Nozay lieuville Nozay Departement Loire-Atlantique

Nozay Nozay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nozay/

MACADAM VACHER Nozay 2022-04-20 was last modified: by MACADAM VACHER Nozay Nozay 20 avril 2022 Loire-Atlantique Nozay

Nozay Loire-Atlantique