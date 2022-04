Macadam Crocodile + Maxence + Møme – Festival Archiculture Nefs / Machines de l’Ile, 5 mai 2022, Nantes.

2022-05-05

Horaire : 20:00 00:00

Gratuit : non 22 € Billetterie : billetterie.pumpkin-app.com

Concerts. Macadam Crocodile : Chemise hawaïenne sur les épaules, Vincent et Xavier nous embarquent instantanément dans leur univers. Rythme dansant, improvisation et boucles musicales sont au service d’une ambiance survoltée, entre disco et trance. Leur spontanéité conquiert leur public, car rien n’est plus déchaîné que des artistes qui s’amusent. Là où Macadam Crocodile passe, la foule danse. Maxence : Depuis ses débuts, Maxence s’est démarqué par son univers pop et coloré. Que ce soit sur youtube ou dans la musique, ses créations surprennent. Ce premier album écrit pendant le confinement diffuse des idées d’évasion et de mélancolie, colorées par de puissantes émotions. Tout parait doux, mais sous la surface, c’est une averse de ressentis qui dépeint les facettes de l’humain. Møme : C’est en vadrouille sur les routes que Jérémy, alias Møme, produit ses premières musiques. Repéré par le titre Aloha, ce jeune producteur prometteur poursuit sa carrière musicale en mêlant machines, synthé, guitare et voix puissantes. Sur scène, les sonorités electro dégagent une énergie folle, à l’image de sa passion et de son talent. Dans le cadre d’Archiculture, Festival de l’école d’architecture de Nantes

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.archiculture-festival.com/concert