Macabre carnaval Nantheuil, 17 juin 2022, Nantheuil.

Macabre carnaval Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil

2022-06-17 – 2022-06-17 Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles

Nantheuil Dordogne

10 EUR Macabre Carnaval, inspiré par l’histoire de l’Uruguay, raconte comment un peuple, qui

tombe peu à peu sous le joug d’une dictature, retrouve sa liberté après une longue nuit

de 13 ans. C’est aussi, en contrepoint, l’histoire d’une jeunesse qui rêve d’un monde

plus juste.

Touchée, bouleversée par l’injustice, la misère et la répression farouche qui sévit, elle

va peu à peu, de plusieurs manières, tenter de changer le monde. Cette lutte de longue

haleine, cette militance pour la vie la conduira sur les routes de la clandestinité, de

l’exil, de l’amour, de la mort, des armes et des larmes, de l’utopie, de l’emprisonnement

et de la liberté… dans l’unique espoir de rendre le monde meilleur.

Macabre Carnaval, inspiré par l’histoire de l’Uruguay, raconte comment un peuple, qui

tombe peu à peu sous le joug d’une dictature, retrouve sa liberté après une longue nuit

de 13 ans. C’est aussi, en contrepoint, l’histoire d’une jeunesse qui rêve d’un monde

plus juste.

+33 5 53 55 12 50

Macabre Carnaval, inspiré par l’histoire de l’Uruguay, raconte comment un peuple, qui

tombe peu à peu sous le joug d’une dictature, retrouve sa liberté après une longue nuit

de 13 ans. C’est aussi, en contrepoint, l’histoire d’une jeunesse qui rêve d’un monde

plus juste.

Touchée, bouleversée par l’injustice, la misère et la répression farouche qui sévit, elle

va peu à peu, de plusieurs manières, tenter de changer le monde. Cette lutte de longue

haleine, cette militance pour la vie la conduira sur les routes de la clandestinité, de

l’exil, de l’amour, de la mort, des armes et des larmes, de l’utopie, de l’emprisonnement

et de la liberté… dans l’unique espoir de rendre le monde meilleur.

théatre de l’hydre

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil

dernière mise à jour : 2022-01-20 par