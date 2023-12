L’atelier des relais MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine L’atelier des relais MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine, 29 février 2024 13:00, Vitry-sur-Seine. L’atelier des relais Jeudi 29 février 2024, 14h00 MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Gratuit, sur inscription. Présentation de l’exposition de la collection « L’oeil vérité », jusqu’à septembre 2024 MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Pl. de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 01 43 91 64 22 https://www.macval.fr/Champ-social-309 [{« type »: « email », « value »: « reservation@macval.fr »}] Le MAC VAL est le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique… Accès métro, bus, tram. Ligne 7 ou Tram T3 Porte de Choisy puis Tram T9, arrêt MAC VAL. Ligne 7 Villejuif-LouisAragon, puis bus 172 Créteil) arrêt MAC VAL ou bus 180 (dir. Charenton) arrêt Camélinat. Ligne 8 arrêt Liberté puis bus 180 (dir. Villejuif) arrêt Hôtel de Ville. Accès RER Ligne C gare Vitry-sur-Seine puis bus 180 (dir. Villejuif) arrêt Hôtel de Ville. Ligne D gare MaisonsAlfort/Alfortville puis bus 172 (dir. Bourg-la-Reine) arrêt Henri de Vilmorin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

