Visite du nouvel accrochage de la collection « L’œil vérité » avec Nicolas Surlapierre, directeur du MAC VAL et commissaire de l’exposition

« L’œil vérité » – Le musée au second degré

Une histoire de l’art contemporain en France avec les œuvres de la collection du MAC VAL, 1950-1990 et un peu au-delà.

Cette nouvelle exposition de la collection souhaite écrire, selon une unité de temps et de lieu, une sorte d’histoire de l’art contemporain en France. Entre la première œuvre de ce parcours et la dernière, « L’œil vérité » éclaire la distinction entre art moderne et contemporain et ses ambivalences, celle-ci ne s’est pas faite immédiatement contrairement à ce que les historiennes et les historiens de l’art ont pu dire en avançant la date un peu trop commode de 1945. Cette nouvelle présentation est aussi le récit d’une distinction et d’une construction critique et historienne. Il s’avère qu’en suivant les mouvements, cet accrochage relate les différents débats qui ont servi pour établir des signes distinctifs entre moderne et contemporain, certes ils sont contestables et parfois presque interchangeables, ils ont toutefois le mérite d’établir des repères. Ce nouvel opus offre une réflexion sur le passage entre un art moderne, traditionnellement défini en rupture et un art contemporain qui ne se satisfait pas simplement de ce prérequis. « L’œil vérité » est aussi l’occasion de revoir ou de découvrir des œuvres de la collection qui, pour la plupart, n’avaient pas été montrées depuis l’ouverture du musée en 2005.

MAC VAL – Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

Raymond Hains, Saffa, 1971. Collection MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Photo © Jacques Faujour.