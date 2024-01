MURRAY HEAD MAC ROBERT LIEB – ESPACE PAUL-KAUSS Bischwiller Cedex, vendredi 31 mai 2024.

« Depuis les années 1960, Murray Head s’est imposé comme un artiste complet. Avec en partie émergée de son iceberg musical les énormes succès « Say I Ain’t So Joe » aux notes envoûtantes et cristallines et « One Night In Bangkok » à la synth-pop entêtante, il fait partie de ces artistes qui ont marqué l’histoire de la musique en une seule chanson. Depuis, à chaque concert, Murray Head, l’éternel révolté, promet de vous transporter dans son monde de rock et de ballades accompagné sur scène de ses fidèles musiciens. Le plus français des chanteurs de folk britannique nous fait la promesse pour cette tournée de nous révéler le sens de ses chansons les plus connues et de nous interpréter sur scène les incontournables de son fabuleux répertoire.Ses concerts prennent d’ailleurs la forme de retrouvailles chaleureuses. Avec une simplicité qui étonne pour cet homme qui a remporté au cours de sa carrière pas moins de six disques d’or et de platine. Murray Head est un éternel généreux. »

Tarif : 29.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

MAC ROBERT LIEB – ESPACE PAUL-KAUSS RUE DU STADE – 67243 Bischwiller Cedex 67