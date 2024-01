LA REVUE SCOUTE 2024 MAC ROBERT LIEB – ESPACE PAUL-KAUSS Bischwiller Cedex, vendredi 19 avril 2024.

« En 1974, le café-théâtre l’Ange d’Or ouvrait ses portes dans le quartier de la Krutenau et devenait le lieu des prémices de la future Revue Scoute. Depuis, ils ont laissé à leurs héritiers l’envie d’être encore les découvreurs de l’humour circuit court, les défricheurs du calembour de terroir, les chercheurs d’or de l’absurde dans la mine sans fond d’une humanité en déshérence !Pour le savoir, rendez-vous donc à la MAC, une salle de spectacle qui a courageusement choisi de programmer la Revue Scoute dans une époque où sortir de la pensée unique devient inique, où ne pas être « en même temps » c’est être à contretemps, où Descartes lui-même devient un philosophe qu’on plote ! Grâce à la Revue Scoute, les catarrheux pourront vivre une embellie pulmonaire, les pruriteux gagneront au grattage, les goitreux croîtront et les grincheux grunges grinceront gravement. Tous ensemble, nous retrouverons confiance dans un avenir dont, dès à présent, on ne peut plus se passer ! Ainsi soit-il ! »

Tarif : 22.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

MAC ROBERT LIEB – ESPACE PAUL-KAUSS RUE DU STADE – 67243 Bischwiller Cedex 67