NAIM MAC ROBERT LIEB – ESPACE PAUL-KAUSS Bischwiller Cedex, 12 avril 2024, Bischwiller Cedex.

Mais comment t’es passé d’ingénieur à humoriste ? On lui a souvent posé cette question, alors il a décidé d’en parler :Ce que lui ont apporté ses années en classe préparatoire et en école d’ingénieur. Ce qu’il a également trouvé éprouvant, voir… Non, restons poli.Le monde obscur des “tronches de la classe”, de leur solitude, de la pression qu’ils subissent, des attentes des parents, du système.Sa reconversion: des maths aux vannes.Comment se défaire du regard de l’autre et arriver à quitter le confort pour sa passion.“ J’ai toujours pensé que chacun est doué pour quelque chose. Si c’est la couture, eh ben tant pis, faut faire de la couture. Moi, j’étais pas trop mauvais en maths, mais je sentais que ma véritable matrice c’était la scène.On m’a encouragé, je continue…PS : Si tu ne sais pas ce que signifie Cauchy-Schwarz, tu peux quand même venir, je n’en parle pas du tout”NAÏMDurée : 1 h 15Public : A partir de 14 ans

Tarif : 37.20 – 39.50 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

MAC ROBERT LIEB – ESPACE PAUL-KAUSS RUE DU STADE – 67243 Bischwiller Cedex 67