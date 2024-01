AURELIEN VIVOS MAC ROBERT LIEB – ESPACE PAUL-KAUSS Bischwiller Cedex, mercredi 3 avril 2024.

« Vainqueur de l’édition 2023 de l’émission THE VOICE, Aurélien Vivos vit depuis un véritable conte de fée. Cet ancien magasinier du Lot-et-Garonne est passé de l’ombre à la lumière en quelques semaines.Chanteur à la voix de ténor puissante et à la présence solaire, il a offert des prestations vocales sensibles et spectaculaires pendant l’émission et a obtenu les faveurs du public et du jury du fameux télé-crochet.Avant son passage par la mythique scène de l’Olympia en juin 2024, Aurélien Vivos passera par la MAC pour reprendre des titres des plus belles voix de la chanson française et internationale : Maria Callas, Luciano Pavarotti, Édith Piaf, Jacques Brel, Céline Dion, Daniel Balavoine et bien d’autres encore. »

Tarif : 28.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00

MAC ROBERT LIEB – ESPACE PAUL-KAUSS RUE DU STADE – 67243 Bischwiller Cedex 67