Boys don’t cry Dimanche 26 mai 2024, 16h00 MAC (Maison des arts et de la culture) Tarifs: de 7 euros à 20 euros

Compagnie Hervé Koubi

Pièce chorégraphique pour sept danseurs, Boys don’t cry raconte la difficulté d’être danseur quand on est un garçon, en particulier dans les sociétés arabes. Construite à partir d’un texte de la créatrice de mode Chantal Thomas, la scène devient terrain de jeu et la danse s’installe. On assiste à une partie de foot improbable : la pièce tente de faire tomber les clichés d’une certaine théorie du genre où les filles font de la couture et les garçons jouent au ballon rond. Entre hip-hop, danse de rue et danse contemporaine, le chorégraphe franco-algérien présente une ode ludique à la danse, à la famille et à la liberté.

MAC (Maison des arts et de la culture) 27 rue de Rocheau, Place des Arts 91860 Epinay-Sous-Sénart Épinay-sous-Sénart 91860 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T16:55:00+02:00

chorégraphie danse

© Olivier Soulié