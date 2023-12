Orchestre National de Barbès MAC (Maison des arts et de la culture) Épinay-sous-Sénart Catégories d’Évènement: Épinay-sous-Sénart

Essonne Orchestre National de Barbès MAC (Maison des arts et de la culture) Épinay-sous-Sénart, 16 mars 2024 19:30, Épinay-sous-Sénart. Orchestre National de Barbès Samedi 16 mars 2024, 20h30 MAC (Maison des arts et de la culture) Tarifs: de 10 euros à 25 euros Après plus de mille concerts de Londres à Montevideo, les musiciens de L’orchestre National de Barbes (ONB) continuent de faire bouillir les salles avec leurs sonorités irrésistiblement festives venues d’Afrique du Nord.

Les ambassadeurs de la « French Touch transmaghrébine » nous promettent un grand bal où musique gnawa rime avec reggae, rock ou chaâbi. Voici déjà plus de deux décennies que cette joyeuse bande de copains musiciens mêle pop, rock et sons d’Afrique du Nord.

Symbole de métissage, le groupe se revendique à l’image de la France actuelle : un patchwork multiculturel, énergique et intelligent. MAC (Maison des arts et de la culture) 27 rue de Rocheau, Place des Arts 91860 Epinay-Sous-Sénart Épinay-sous-Sénart 91860 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Heure : 19:30

