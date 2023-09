Gabor et les chapeaux rouillés MAC (Maison des arts et de la culture) Épinay-sous-Sénart Catégories d’Évènement: Épinay-sous-Sénart

Gabor et les chapeaux rouillés
Dimanche 10 décembre, 16h00
MAC (Maison des arts et de la culture)
Tarifs: de 7 euros à 20 euros
Spectacle Hommage

Dans un monde où toute forme de vie semble avoir disparu, Gabor, personnage solitaire et fantastique, doit terminer la construction d’une machine appelée « Harmonie ». C’est elle qui doit lui permettre de retrouver l’Humanité.

Aidé de ses amis (imaginaires ?), les chapeaux rouillés, il poursuit sa mission en chantant, au cours d’un voyage féérique où le public est d’abord embarqué clandestinement.

Mais avec des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, on finit forcément par se retrouver… éveillés, émerveillés !

MAC (Maison des arts et de la culture)
27 rue de Rocheau, Place des Arts
91860 Epinay-Sous-Sénart
Épinay-sous-Sénart
91860 Essonne
Île-de-France

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

