Chansons de la Méditerranée MAC (Maison des arts et de la culture) Épinay-sous-Sénart Catégories d’évènement: Épinay-sous-Sénart

Essonne

Chansons de la Méditerranée MAC (Maison des arts et de la culture), 28 mai 2023, Épinay-sous-Sénart. Chansons de la Méditerranée Dimanche 28 mai 2023, 16h00 MAC (Maison des arts et de la culture)

Tarifs: de 7 euros à 20 euros

Des musiciens et chanteurs nous offrent un concert pour nous faire voyager sur les rivages de la Méditerranée au travers de chansons en français, espagnol, arabe et langues mélangées. MAC (Maison des arts et de la culture) 27 rue de Rocheau, Place des Arts 91860 Epinay-Sous-Sénart Épinay-sous-Sénart 91860 Essonne Île-de-France Le bassin méditerranéen est le lieu de mixage des cultures. Les influences se croisent sans vergogne, le tango devient égyptien, le fado, l’Espagne, les chants séfarades. Salim Halali, chanteur juif, algérien, chante et compose des chants populaires marocains emprunts de l’Andalousie… Une musique qui se moque des frontières. Des poésies qui s’enrichissent l’une l’autre au fond des bars louches, ou sur les bateaux qui vont de port en port, de Beyrouth à Gibraltar.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T16:00:00+02:00

2023-05-28T17:20:00+02:00 ©

