Les Filles aux mains jaunes MAC (Maison des arts et de la culture) Épinay-sous-Sénart Catégories d’évènement: Épinay-sous-Sénart

Essonne

Les Filles aux mains jaunes MAC (Maison des arts et de la culture), 24 mars 2023, Épinay-sous-Sénart. Les Filles aux mains jaunes Vendredi 24 mars 2023, 20h30 MAC (Maison des arts et de la culture)

Tarifs: de 20 euros à 25 euros

Une pièce puissante et sensible sur la naissance du féminisme, le pouvoir de l’engagement et la force de l’action ! MAC (Maison des arts et de la culture) 27 rue de Rocheau, Place des Arts 91860 Epinay-Sous-Sénart Épinay-sous-Sénart 91860 Essonne Île-de-France Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du XXe siècle. Quatre ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir se confronter au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet univers pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une opinion. Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer une nouvelle vision de la Femme : indépendante et libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long combat des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire égal ! LA PRESSE AIME

« La mise en scène de Johanna Boyé donne une vive chaleur humaine à ce combat féminin. » L’Avant-Scène Théâtre

« Galvanisant. Par sa mise en scène dynamique, Johanna Boyé accompagne idéalement le souffle qui naît de cette histoire d’émancipation. » Le Parisien

« Johanna Boyé magnifie avec sobriété les mots de Michel Bellier dans une pièce qui raconte de manière piquante les prémices du féminisme. La pièce émeut et saisit, aussi, par l’entremise d’un rire mordant. » La Provence Distribution

Avec

Brigitte Faure ou Brigitte Damiens,

Anna Mihalcea ou Eva Dumont,

Pamela Ravassard

et Elisabeth Ventura Auteur : Michel Bellier

Mise en scène : Johanna Boyé

Costumes : Marion Rebmann

Univers sonore : Mehdi Bourayou

Lumières : Cyril Manetta

Chorégraphies : Johan Nus

Scénographie : Olivier Prost

Assistante à la mise en scène : Lucia Passaniti

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T21:50:00+01:00 © Fabienne Rappeneau

