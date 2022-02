MAC ARNOLD & PLATE FULL O’BLUES (USA) La Boîte à Musiques Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

MAC ARNOLD & PLATE FULL O’BLUES (USA) La Boîte à Musiques, 9 mars 2022, Wattrelos. MAC ARNOLD & PLATE FULL O’BLUES (USA)

La Boîte à Musiques, le mercredi 9 mars à 20:00

Le gentleman du Blues MAC ARNOLD sera en Europe pour sa probable dernière tournée sur notre continent. Il continuera bien évidemment à tourner aux USA et au Canada mais une retraite bien méritée s’annonce proche. Ne manquez pas cette légende du Blues qui a accompagné pendant 2 ans MUDDY WATERS, sideman pour BOBBY BLUE BLAND, LITTLE MILTON, BB KING, a embauché un jeune JAMES BROWN au piano à ses débuts dans un de ses premiers groupes et la liste est encore longue…

Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 6€ (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi), pass vaccinal obligatoire / – de 12 ans : 3€

Concert à la boîte à Musiques La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu La Boîte à Musiques Adresse rue Amédée Prouvost à Wattrelos Ville Wattrelos lieuville La Boîte à Musiques Wattrelos Departement Nord

La Boîte à Musiques Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

MAC ARNOLD & PLATE FULL O’BLUES (USA) La Boîte à Musiques 2022-03-09 was last modified: by MAC ARNOLD & PLATE FULL O’BLUES (USA) La Boîte à Musiques La Boîte à Musiques 9 mars 2022 La Boite à Musiques Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord