MaBM : Empruntez une liseuse et des livres numériques Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

MaBM : Empruntez une liseuse et des livres numériques Médiathèque Empalot, 8 mars 2022, Toulouse. MaBM : Empruntez une liseuse et des livres numériques

Médiathèque Empalot, le mardi 8 mars à 14:30

Mardi 8 mars de 14h30 à 16h – EMPALOT – Ma BM : Empruntez une liseuse et des livres numériques Modalités d’accès à cette séance Niveau : tous niveaux en informatique – bases en informatique nécessaires Inscription obligatoire : sur place ou par téléphone au 05 36 25 20 80 ou en remplissant le Formulaire d’inscription Nombre de places ouvertes : 4 Mardi 8 mars de 14h30 à 16h – EMPALOT – Ma BM : Empruntez une liseuse et des livres numériques Modalités d’accès à cette séance Niveau : tous niveaux en informatique – bases en informatique nécessaire Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque Empalot Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

MaBM : Empruntez une liseuse et des livres numériques Médiathèque Empalot 2022-03-08 was last modified: by MaBM : Empruntez une liseuse et des livres numériques Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot 8 mars 2022 Médiathèque Empalot Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne