Atelier poterie Maathai pépinière Oraàs, 22 juillet 2023, Oraàs.

Oraàs,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir les plaisirs de la terre en vous initiant aux techniques de modelage dans un espace où la nature est reine. Elodie vous accompagnera dans l’apprentissage des gestes de fabrication d’un objet nichoirs, mangeoires, pot de jardin, oyas, arrosoir..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 20:00:00. EUR.

Maathai pépinière Quartier la Saline

Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the pleasures of clay by learning modeling techniques in a space where nature reigns supreme. Elodie will help you learn how to make birdhouses, feeders, garden pots, oyas and watering cans.

Venga a descubrir los placeres de la arcilla aprendiendo técnicas de modelado en un espacio donde reina la naturaleza. Elodie te ayudará a aprender a hacer casitas de pájaros, comederos, macetas de jardín, oyas y regaderas.

Entdecken Sie die Freuden der Erde, indem Sie in einem Raum, in dem die Natur König ist, die Techniken des Modellierens erlernen. Elodie begleitet Sie beim Erlernen der Gesten zur Herstellung eines Objekts wie Nistkästen, Futterhäuschen, Gartentöpfe, Oyas oder Gießkannen.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Béarn des Gaves