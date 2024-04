MAardi du square Thibaud Spectacle de magie Mister Fred Magie rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz, mardi 6 août 2024.

MAardi du square Thibaud Spectacle de magie Mister Fred Magie rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Mairie de La Bernerie-en-Retz vous propose les Mardis du SquareThibaud.

Venez passer un bon moment en famille avec le spectacle de magie « Mister Fred Magie ».

Le point commun à tous ses spectacles qu’ils soient adultes orientés mentalisme ou enfants, c’est l’interactivité avec le public et l’humour car pour cet artiste qui est passé par le clown et le cirque, le partage sur scène est vital, la participation des spectateurs indispensable et l’improvisation de plus en plus évidente.

Alors venez passer un bon moment en famille avec Mister Fred, le magicien aux étoiles dans les yeux…

Infos pratiques:

en cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Prévoir sa petite laine par temps frais.

Pensez à son siège pliant car les places assises sont limitées.

Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.

Et au passage, n’oubliez pas un petit tour de manège.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 21:00:00

fin : 2024-08-06

rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

