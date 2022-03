Maana Festival Porto-Vecchio Porto-Vecchio Catégories d’évènement: Corse

Porto-Vecchio

Maana Festival Porto-Vecchio, 1 avril 2022, Porto-Vecchio.

2022-04-01 – 2022-04-03

Porto-Vecchio Corse Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse C’est dans un cadre idyllique et grandeur nature, que le Maana Festival organise un évènement inédit et éco-responsable alliant yoga, bien-être et spiritualité. contact@maanafestival.com +33 7 84 22 36 43 https://maanafestival.com/ Porto-Vecchio

