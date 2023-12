Maakela Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 05 Maakela Le Son de la Terre Paris 05, 18 février 2024, Paris 05. Le dimanche 18 février 2024

de 18h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie Concert Maakela : 25 EUR

Découvrez l’univers afro-soul-blues de Maaleka, empreint d’authenticité et de générosité. Découvrez l’univers afro-soul-blues de Maaleka, empreint d’authenticité et de générosité. Nourris par les influences multiethniques du trio, le chant danse, sa musique se métisse. Les textes nous invitent à nous connecter à notre humanité profonde. L’univers du trio, autour des compositions d’Alex Massmedia, est sublimé par la beauté des arrangements portés par Taofik Farah et Thomas Ostrowiecki. Une rencontre à ne pas manquer. Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/maaleka/www.facebook.com/maalekamusic https://www.sondelaterre.fr/event/maaleka/www.facebook.com/maalekamusic https://www.sondelaterre.fr/event/maaleka/#billetterie

