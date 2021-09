MAAD IN 93 : TCHIVA + BENGUE Le Tamanoir, 18 septembre 2021, Gennevilliers.

MAAD IN 93 : TCHIVA + BENGUE

Le Tamanoir, le samedi 18 septembre à 20:30

**MAAD in 93 / festival d créations musicales / 11ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **Samedi 18 sept. / TCHIVA + BENGUE** **Tchiva :** D’origine franco-burkinabé, les sœurs Mélissa Hié et Ophélia Hié croisent le chemin de la néerlandaise-américaine Natascha Rogers. C’est une rencontre musicale entre l’ Afrique de l’Ouest et Cuba, aux sonorités riches des tambours bata et des percussions hybrides, dansantes et mélodieuses du djembé, des dun duns et du balan. **Bengue** : La nouvelle création initiée par le festival Jazz sous les Pommiers, de Fidel Fourneyron (Victoires du Jazz 2019) visite le thème de la migration. Dans ce travail de composition, le tromboniste exprime une vision poétique de ce que c’est que d’aller vivre là où l’on n’est pas né. Des récits portés par la voix profonde et sensible d’Emma Lamadji au sein d’un ensemble orchestral aux multiples possibilités, autour de la rencontre inédite entre les balafons de Mélissa et Ophélia Hié et le marimba de Vassilena Serafimova, les jeux de cordes de Clément Janinet et Thibaud Soulas et les multiples facettes du trombone de Fidel.

8€ en prévente / 10€ sur platce

Le Tamanoir / 18 sept

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue, 92230 GENNEVILLIERS Gennevilliers Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T23:00:00