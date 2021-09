MAAD iN 93 : SEIJIRO MURAYAMA ✚ KHOZO KOMORO Instants Chavirés, 23 septembre 2021, Montreuil.

**MAAD in 93 / festival de créations musicales / 11ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **jeudi 23 sept / Seijiro Murayama + Kohzo Komori** Deux batteurs – percussionnistes japonais, vivant en France, pour une immersion dans les eaux aussi troubles que limpides de l’improvisation non-idiomatique. On parle de maximalisme, de minimalisme, de réductionnisme ou d’attaques percussives, le duo reste laconique quant à sa description et c’est tant mieux : on écoutera, on verra et on découvrira !

11,50€

