MAAD IN 93 : MAGIC MALIK + JEAN-PHI DARY + LUKMIL PEREZ Théâtre des Bergeries, 8 octobre 2021, Noisy-le-Sec.

MAAD IN 93 : MAGIC MALIK + JEAN-PHI DARY + LUKMIL PEREZ

du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre à Théâtre des Bergeries

**MAAD in 93 / festival de créations musicales / 11ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **Vendredi 8 et samedi 9 oct. / Magic Malik + Jean Phi Dary + Lukmil Perez** Le batteur et percussionniste cubain Lukmil Perez, le pianiste, auteur, compositeur et interprète Jean-Phi Dary, et le grand flûtiste de jazz Français Magic Malik formeront le temps d’un concert un trio lumineux à retrouver sur la scène du Théâtre des Bergeries. Les trois musiciens partagent des répertoires riches et étonnants qu’ils mêleront pour une création inédite et intimiste composée d’instruments traditionnels africains, de musique cubaine, de jazz pop, ou même d’électro.

Théâtre des Bergeries / 8 et 9 oct.

Théâtre des Bergeries 5 Rue Jean Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:30:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00