MAAD IN 93 : LAGRACE + FRUSTRATION Mains d’Œuvres, 8 octobre 2021, Saint-Ouen.

Mains d’Œuvres, le vendredi 8 octobre à 20:30

**MAAD in 93 / festival de créations musicales / 11ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **Vendredi 8 oct. / Lagrace + Frustration** On ne présente plus Frustration, groupe mythique de cinq musiciens avec un vrai chanteur qui chante, des drums fébriles, des synthés dégénérés qui vous font mal à la tête, une guitare incisive. Le groupe post-punk rencontre la détermination et la vulnérabilité de Lagrace – une artiste talentueuse de 21 ans qui développe depuis quelques années la BlackSoul, genre musical oscillant entre RnB, Soul et Rap. Une rencontre aussi prodigieuse et surprenante que la salle qui les accueille en résidence !

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen Seine-Saint-Denis



