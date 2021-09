MAAD IN 93 : KASBAH ✚ WAEL ALKAK Le 6b, 17 septembre 2021, Saint-Denis.

MAAD IN 93 : KASBAH ✚ WAEL ALKAK

Le 6b, le vendredi 17 septembre à 18:00

**MAAD in 93 / festival de créations musicales / 11ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **vendredi 17 sept. / Wael Alkak + KasbaH + Naajet Spaciale (première partie)** Pour le lancement de notre onzième édition du Maad in 93, c’est nos cher·e·s ami·e·s de la planète du 6b qui accueillent cette première date. On décolle avec le DJ set de Naajet Spaciale. Sur scène, nous retrouvons KasbaH et Wael Alkak qui fusionnent leur musique pour une entrée envoûtante et dansante avec des rythmes africains, orientaux, sud américains, entre méditations dub et techno médicinale.

Gratuit pour les dionysien.nes et les mineurs / Tarif 5 €

Le 6b / vendredi 17 sept

Le 6b 6/10 quai de Seine 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



