Rosny-sous-Bois Conservatoire F. Poulenc Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis MAAD IN 93 : INSOLITO UNIVERSO ✚ LOS VIENTOS Conservatoire F. Poulenc Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

MAAD IN 93 : INSOLITO UNIVERSO ✚ LOS VIENTOS Conservatoire F. Poulenc, 24 septembre 2021, Rosny-sous-Bois. MAAD IN 93 : INSOLITO UNIVERSO ✚ LOS VIENTOS

Conservatoire F. Poulenc, le vendredi 24 septembre à 20:00

**MAAD in 93 / festival de créations musicales / 11ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **Vendredi 24 sept / Insolito uniVerso + Los Vientos** Insolito uniVerso propose un voyage sonore au cœur des musiques traditionnelles vénézuéliennes. Une expérience envoutante, onirique et puissante menée par la voix de María Fernanda Ruette, la basse de Raúl Monsalve et les claviers d’Edgar Bonilla. Les vents de Rosny-sous-bois s’ajoutent à la formation, et voici Insolito uniVerso y Los Vientos.

Billetterie à venir

Conservatoire Francis Poulenc / 24 sept. Conservatoire F. Poulenc 2 place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Conservatoire F. Poulenc Adresse 2 place Carnot, Rosny-sous-Bois Ville Rosny-sous-Bois lieuville Conservatoire F. Poulenc Rosny-sous-Bois