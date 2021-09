Montreuil Maison Populaire Montreuil, Seine-Saint-Denis MAAD IN 93 : INIGO MONTOYA + GUESTS Maison Populaire Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

MAAD IN 93 : INIGO MONTOYA + GUESTS Maison Populaire, 1 octobre 2021, Montreuil. MAAD IN 93 : INIGO MONTOYA + GUESTS

Maison Populaire, le vendredi 1 octobre à 20:30

**MAAD in 93 / festival de créations musicales / 11ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **vendredi 1 oct. / Inigo Montoya + Guests** Quatre musiciens un peu Geek sous le feu de projections vidéos parfois abstraites, parfois figuratives, des rythmes lourds et dansants, un chant en français passant d’un flow saccadé à des envolées pop, des samples imprévisibles… voilà, en gros, à quoi ressemble un concert d’Iñigo Montoya. L’artiste les rejoignant pour cette création sera révélé·e sur la belle scène de la Maison Populaire. **_AUTOUR DES CONCERTS_** Rencontre pro : les aides aux artistes La Sacem viendra présenter ses dispositifs d’aides aux artistes, une opportunité pour les musicien·ne·s souhaitant poser des questions précises sur les aides qui peuvent leur être attribuées. Les salles du réseau présenteront également leurs dispositifs d’accompagnement.

Billetterie à venir

Maison Populaire / 1er oct. Maison Populaire 9bis rue Dombasle 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Maison Populaire Adresse 9bis rue Dombasle 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Maison Populaire Montreuil