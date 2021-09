MAAD IN 93 : CLOTURE ELECTRONIQUE CALLING MARIAN + ALEXI SHELL Mains d’Œuvres, 9 octobre 2021, Saint-Ouen.

MAAD IN 93 : CLOTURE ELECTRONIQUE CALLING MARIAN + ALEXI SHELL

Mains d’Œuvres, le samedi 9 octobre à 20:30

**MAAD in 93 / festival de créations musicales / 11ème édition** Festival itinérant en Seine-Saint-Denis, le Maad In 93 revient pour sa onzième édition vous présenter 17 concerts dans 15 lieux différents. Après cette période sombre et périlleuse, tout le 93 s’agite pour rallumer les salles de concert et donner un grand coup de projecteurs sur de nouvelles créations musicales issues de rencontres d’artistes talentueux.ses. Cette année encore, les salles membres du réseau du MAAD 93 vous proposent de découvrir des rencontres festives et riches en diversités tout aussi flamboyantes que les créatures carnavalesques qui incarnent cette édition. Venez célébrer nos retrouvailles du 17 septembre au 9 octobre. **Samedi 9 oct. / Calling Marian + Alexi Shell** Les deux DJ Calling Marian et Alexi Shell sont invitées à la première clôture électronique du festival portée par l’équipe du MAAD 93 et Muscle & Fitness. La DJ, productrice et live performeuse Calling Marian est assurément l’une des figures émergentes de la scène électronique à suivre de très près. Alexi Shell est une artiste multi facettes qui nous immerge dans un univers à la fois dark et onirique. Pour cette dernière soirée, elles créent une synergie forte entre rythmes techno et club, et harmonies nostalgiques ou mélodies entraînantes. Promesse de danses envoûtantes et d’émotions fortes !

Mains d’Œuvres / 9 oct

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T23:59:00