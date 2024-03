Ma vulve et mon uku POP – Plateforme Ouverte au Public Arles, vendredi 5 avril 2024.

Ma vulve et mon uku Spectacle musical et humoristique féministe de Claire Méchin Vendredi 5 avril, 20h00 POP – Plateforme Ouverte au Public PT : 8€ TR : 5€

« Ma vulve et mon Uku » est un cocktail explosif de rires, de musique et d’engagement féministe ! Dans ce spectacle unique en son genre, Claire Méchin se lance en solo avec son ukulélé pour revisiter avec humour et audace les tubes de la chanson française, et parfois même au-delà des frontières

Même si tu n’es pas convaincu.e par le ukulélé, la chanson française ou le féminisme, laisse-toi surprendre par cette expérience théâtrale décoiffante !

Vendredi 5 avril 2024

20h

️ 8 euros plein tarif / 5 euros tarif réduit

Billets en vente dès maintenant

POP – Plateforme Ouverte au Public 1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

musique ukulele