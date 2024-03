MA VITALITE SANS STRESS A L’ATELIER Cardeilhac, vendredi 17 mai 2024.

Gestion du stress et des émotions, quels impacts sur notre corps ?

Un séjour pour se connecter à ses émotions et acquérir des outils pour vous aider à les gérer au quotidien.

Cueillettes, cuisine sauvage pour percevoir que la nature apaise nos émotions.

Temps libre, routine énergétique pour se découvrir et apprendre à s’écouter.

3 jours tout compris (2 nuitées, tous les repas, draps, serviettes et toutes les activités).

Organisé par l’association « Follement sages, délicieusement sauvages » 370370 370 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

A L’ATELIER 22 route de Saint-Marcet

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie fsds.asso@gmail.com

