le mercredi 6 avril à Espace Andrée Chedid

Atelier gratuit pour la famille. _**Rendez-vous à l’Espace Andrée Chedid, 60 rue du Général Leclerc – salle Entre Seine et Nil.**_

Atelier gratuit sur inscription. Nombre de place limité.

Nos villes « prennent l’eau », alors prêts à écoper ? Protéger cette ressource, les milieux naturels, réduire la vulnérabilité face aux inondations… Quelques jeux de rôle pour urbanistes en herbe. Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc Issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T15:00:00;2022-04-06T15:00:00 2022-04-06T16:00:00;2022-04-06T16:00:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-06T17:00:00 2022-04-06T18:00:00

