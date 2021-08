Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | TAILLE DOUCE #1 | ATELIER L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

**ATELIER** _Samedi 18 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • A partir de 14h00 • Tout Public • Durée : 3h30 • Gratuit, réservation conseillée. Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Comment redonner un petit coup de jeune au jardin, par la taille, tout en respectant le port naturel et l’équilibre des végétaux ? Observer et comprendre comment les plantes grandissent, vous permettra de mieux appréhender les bases de la taille des arbustes. Après la découverte des points clés, nous mettrons en pratique la taille dans les espaces verts de la ville. _**Cet atelier théorique est animé Benoit Deveycx (**_[_**Jardin des Milenas**_](https://www.jardinsdesmilena.fr/)_**) en partenariat avec le service espace vert de la ville de Carvin. Il sera suivi d’un atelier pratique le 25 septembre 2021.**_

L'Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

