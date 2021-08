Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | RECONNAISSANCE DES ARBRES #1 | SORTIE NATURE L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

**SORTIE NATURE** _Dimanche 19 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • A partir de 9h30 • Tout Public • Durée : 3h00 • Gratuit, réservation conseillée. Une sortie Nature proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté !_ Profitez d’une balade bucolique en ville, pour apprendre à reconnaître les principaux arbres ou arbustes de notre territoire à partir de leurs feuilles. Vous récolterez des échantillons destinés à la réalisation d’un herbier prévu lors d’un prochain atelier. _**Cet atelier théorique animé par Benoit Deveycx (**_[_**Jardins des Miléna**_](https://www.jardinsdesmilena.fr/)_**), en lien avec**_ _**Eden 62, et se poursuivra avec l’atelier pratique du 13 novembre 2021.**_

Une animation proposée par l'Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d'animations autour de l'environnement et de la citoyenneté. L'Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin

