**CONTE** _Dimanche 12 septembre 2021 au Parc Malbezin de Carvin • A partir de 15h00 • Tout Public • Durée : 2h00 • Gratuit, réservation conseillée. Une promenade proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Au pied des arbres, la conteuse Maureen Pileczko vous délivrera leurs histoires dont elle a le secret. Un rendez-vous familial pour une promenade tout en douceur. _**Une sortie découverte proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média.**_

