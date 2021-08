Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | PROMENADE BIEN-ÊTRE AVEC TON ARBRE | SORTIE NATURE L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

**SORTIE NATURE** _Mercredi 29 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • A partir de 10h00 • Tout Public • Durée : 2h30 • Gratuit, réservation conseillée. Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ A cours sûr, cette promenade aura des effets bénéfiques sur le corps et l’esprit pour ceux qui se prêteront au jeu de la sylvothérapie. Une balade immersive et un bain d’arbre accompagnés des équipes d’Eden 62. **_Une sortie découverte proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média en partenariat avec_** [**_Eden 62_**](https://www.eden62.fr/)**_._**

