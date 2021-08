Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | PLANTATION D’UNE HAIE CHAMPÊTRE #1 | ATELIER L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

**ATELIER** _Samedi 11 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • A partir de 9h00 • Tout Public • Durée : 3h30 • Gratuit, réservation conseillée. Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Votre haie de thuya ou de cyprès, sans intérêt pour la faune, est malade et vous demande beaucoup d’entretien. Venez découvrir la haie champêtre aux multiples qualités. Depuis le choix des végétaux jusqu’à la plantation et l’entretien, vous suivrez toutes les étapes pour réaliser une haie libre, composée d’espèces locales variées. _**Cet atelier théorique est animé Benoit Deveycx (**_[_**Jardin des Milenas**_](https://www.jardinsdesmilena.fr/)_**) en partenariat avec le service espace vert de la ville de Carvin. Il sera suivi d’un atelier pratique le 24 novembre 2021.**_

