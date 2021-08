MA VI(LL)E EN VERT | LIEUX ET SOURCES DE VIE | EXPOSITION L’Atelier Média, 11 septembre 2021, Carvin.

MA VI(LL)E EN VERT | LIEUX ET SOURCES DE VIE | EXPOSITION

du samedi 11 septembre au jeudi 4 novembre à L’Atelier Média

**SORTIE NATURE** _Du vendredi 11 septembre au jeudi 4 novembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • Tout public • Entrée libre. Une exposition proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Comme disait Sitting Bull (1831-1890) : _”Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas.”_ L’arbre, une longue histoire d’amour. Enfant, une attirance naturelle, puis grâce à mes études une découverte extraordinaire. * L’arbre par la photosynthèse, avec les nutriments du sol, des oligo éléments et l’eau associés au dioxyde de carbone de l’air, fabrique des sucres, de l’amidon, des tanins, du bois, de la vapeur d’eau, et divers molécules, qui vont lui servir à communiquer et à se défendre, à vivre et à se développer. * L’arbre répond à l’urgence climatique : il améliore la qualité de l’environnement en captant le carbone de l’air, il permet le développement de la biodiversité, aide à l’infiltration des eaux fluviales et améliore le cadre de vie. * Une évidence aujourd’hui, l’arbre est lieux et sources de vie, mais aussi lieux et sources de beauté. * Montrer ce que nous ne voyons pas au premier regard, une fleur, un fruit, une graine, sur ces essences que nous côtoyons chaque jour et croyons bien connaître. * Découvrir une infime partie de la faune qui gravite et existe grâce aux arbres. * Admirer un paysage habité par les arbres en chaque saison et à toute heure du jour et ceci avec de nombreuses techniques (mine graphite, crayons de couleurs, pastel, aquarelle). Pour donner envie de regarder, de respecter et d’aimer. _**Une exposition proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média. L’inauguration de l’exposition est le 11 septembre 2021 à 18h30.**_

Gratuit • Tout public • Entrée libre

Une exposition proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté.

L’Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T13:00:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-11T18:30:00 2021-09-11T19:30:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T13:00:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-13T10:00:00 2021-09-13T13:00:00;2021-09-13T15:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T10:00:00 2021-09-14T13:00:00;2021-09-14T15:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T13:00:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T13:00:00;2021-09-16T15:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T13:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-20T10:00:00 2021-09-20T13:00:00;2021-09-20T15:00:00 2021-09-20T18:00:00;2021-09-21T10:00:00 2021-09-21T13:00:00;2021-09-21T15:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T13:00:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T13:00:00;2021-09-23T15:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T13:00:00;2021-09-24T15:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T13:00:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T13:00:00;2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-27T10:00:00 2021-09-27T13:00:00;2021-09-27T15:00:00 2021-09-27T18:00:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T13:00:00;2021-09-28T15:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T13:00:00;2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T13:00:00;2021-09-30T15:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T13:00:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T13:00:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T13:00:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T13:00:00;2021-10-04T15:00:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T13:00:00;2021-10-05T15:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T13:00:00;2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T13:00:00;2021-10-07T15:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T13:00:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T13:00:00;2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T13:00:00;2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T10:00:00 2021-10-11T13:00:00;2021-10-11T15:00:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T13:00:00;2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T13:00:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T13:00:00;2021-10-14T15:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T13:00:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T13:00:00;2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T10:00:00 2021-10-18T13:00:00;2021-10-18T15:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T13:00:00;2021-10-19T15:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T13:00:00;2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T13:00:00;2021-10-21T15:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T13:00:00;2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T13:00:00;2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T13:00:00;2021-10-24T15:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T13:00:00;2021-10-25T15:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T13:00:00;2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T13:00:00;2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T13:00:00;2021-10-28T15:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T13:00:00;2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T13:00:00;2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T13:00:00;2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T13:00:00;2021-11-01T15:00:00 2021-11-01T18:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T13:00:00;2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T13:00:00;2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T13:00:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T18:00:00