Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | LES EFFETS POSITIFS DE LA NATURE SUR L’HUMAIN | CONFÉRENCE L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Pas-de-Calais

MA VI(LL)E EN VERT | LES EFFETS POSITIFS DE LA NATURE SUR L’HUMAIN | CONFÉRENCE L’Atelier Média, 18 septembre 2021, Carvin. MA VI(LL)E EN VERT | LES EFFETS POSITIFS DE LA NATURE SUR L’HUMAIN | CONFÉRENCE

L’Atelier Média, le samedi 18 septembre à 14:30

**CONFÉRENCE** _Samedi 18 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • A partir de 14h30 • Durée : 2h00 • Tout public • Gratuit, réservation conseillée. Une conférence proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Quel rapport entretenez-vous avec la nature ? Quels sont les nombreux bénéfices que son contact peut apporter dans nos vies ? Olivier Baerenzung vous propose de partager et d’explorer les multiples bienfaits que nous procure l’exposition à la nature. _**Une conférence proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média.**_

Tout Public • Gratuit, réservation conseillée.

Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté. L’Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu L'Atelier Média Adresse Place de la Gare - 62220 Carvin Ville Carvin lieuville L'Atelier Média Carvin