L’Atelier Média, le vendredi 24 septembre à 19:00

**CONFÉRENCE** _Vendredi 24 septembre 2021 à l’Atelier Média de Carvin • A partir de 19h00 • Durée : 2h00 • Tout public • Gratuit, réservation conseillée. Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, la quinzaine de l’environnement et de la citoyenneté !_ Les arbres, entre “_Bois et Forêt_” jalonnent également nos routes, nos chemins et habitent nos paysages urbains. A travers cette conférence de vulgarisation scientifique et grand public, suivie d’un temps d’échange, le rôle et les pouvoirs de l’arbre dans notre environnement proche seront abordés. Pour ce faire, _Eva Gril,_ membre du CNRS, du [laboratoire EDYSAN](https://www.u-picardie.fr/edysan/) (_Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés_), et de l’association Ombelliscience animera la soirée. Nous découvrirons alors quels sont les points forts de l’arbre en ville. **_Une conférence proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média._**

Tout Public • Gratuit, réservation conseillée.

Une animation proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté.

L’Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais



2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T21:00:00