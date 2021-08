Carvin Salle des Fêtes Le Patio Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ARBORICOLE DE LA VILLE | SORTIE NATURE Salle des Fêtes Le Patio Carvin Catégories d’évènement: Carvin

**SORTIE NATURE** _Samedi 18 septembre 2021 à la Salle des Fêtes Le Patio • A partir de 14h00 • Tout Public • Durée : 2h00 • Gratuit, réservation conseillée. Une sortie en Bus avec le CESEC proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté !_ Les arbres sont au coeur de notre patrimoine municipal. Le service espaces verts a contribué à leur recensement et certains d’entre eux, les plus remarquables seront géoréférencés. Si les arbres ont une fonction esthétique, ils jouent surtout un rôle primordial dans notre environnement. Venez découvrir au cours de cette sortie, quelques essences d’exception, en compagnie du CESEC et de _Claude Fauqueur._ **_Une animation proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média en partenariat avec le CESEC._**

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

