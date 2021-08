Carvin Parc Malbezin Carvin, Pas-de-Calais MA VI(LL)E EN VERT | CHAMPIGNONS | SORTIE NATURE Parc Malbezin Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Pas-de-Calais

MA VI(LL)E EN VERT | CHAMPIGNONS | SORTIE NATURE Parc Malbezin, 11 septembre 2021, Carvin. MA VI(LL)E EN VERT | CHAMPIGNONS | SORTIE NATURE

Parc Malbezin, le samedi 11 septembre à 09:00

**SORTIE NATURE** _Samedi 11 septembre 2021 au Parc Malbezin de Carvin • A partir de 9h00 • Tout Public • Durée : 3h00 • Gratuit, réservation conseillée. Une sortie Nature proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté._ Sous quels arbres se cachent les champignons ? Quel est leur habitat ? Venez le découvrir à travers cette sortie autour de laquelle vous apprendrez à identifier vos collections d’automne accompagné par les équipes d'[Eden 62](https://www.eden62.fr/). _**Une sortie découverte proposée dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Média en partenariat avec**_ [_**Eden 62**_](https://www.eden62.fr/)_**.**_

A partir de 9h00 • Tout Public • Durée : 3h00 • Gratuit, réservation conseillée.

Une sortie proposée par l’Atelier Média dans le cadre de Ma Vi(ll)e en vert, le programme d’animations autour de l’environnement et de la citoyenneté ! Parc Malbezin carvin Carvin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu Parc Malbezin Adresse carvin Ville Carvin lieuville Parc Malbezin Carvin